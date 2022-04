Benzema: "Sogno di giocare con Mbappé al Real"

Uno dei sogni di mercato del Real Madrid è Kylian Mbappé. È forte l'interesse dei blancos per l'attaccante del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto e ancora senza rinnovo, e diversi giocatori del Real sperano di accoglierlo a Madrid, su tutti Karim Benzema: "Mi piace giocare con lui in Nazionale e mi piacerebbe farlo anche a Madrid - spiega l'attaccante a L'Equipe - Credo che segneremmo il doppio dei gol o il triplo". Un vero e proprio endorsement da parte di Benzema che in stagione ha già siglato 34 gol, ha eliminato il connazionale dalla Champions e sogna di far coppia con lui per potenziare ancor di più l'attacco del Real: "Con Kylian ci capiamo bene in campo perché entrambi sappiamo quello che l'altro sa fare - ammette Benzema - Per esempio a entrambi piace andare a sinistra, ma non lo faremo insieme nello stesso momento: uno andrà all'interno o in profondità".