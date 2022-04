"Difficile attaccare contro un 5-5-0, nella preistoria, oggi e tra centomila anni"

Intervenuto a Sky Sport al termine della partita, l'allenatore del City ha commentato così la partita, soffermandosi soprattutto sullo schieramento degli avversari: "Non giudico l'atteggiamento degli altri - ha esordito Guardiola -, ma loro difendono molto stretti e negli ultimi 20/25 minuti del primo tempo hanno giocato con il 5-5-0. Poi si sono messi con il 5-4-1, quindi per noi non è stato facile. Difendono bene, sono maestri in quello e speravano nelle ripartenze e nelle azioni da calcio d'angolo o da rimessa laterale. Peccato perché alla fine De Bruyne avrebbe potuto segnare il secondo gol, ma vincere 1-0 o 2-0 non cambia molto. È stata una bella battaglia: ci si aspettava che potessimo vincere 3-0 o 4-0, ma il risultato è quello che si è visto. Anche a me sarebbe piaciuto vincere 4-0, ma quando una squadra si difende così bene è davvero difficile. In ogni caso abbiamo fatto un buon lavoro in tutti i sensi e al ritorno andremo in Spagna per cercare di vincere". Tornando sullo schieramento dell'Atletico, Guardiola ha aggiunto una battuta alla tv spagnola: "Pensavamo che si sarebbero schierati con un 5-3-2, mentre a un certo punto hanno giocato con il 5-5-0 - ha ripetuto l'allenatore del City -. È molto difficile attaccare contro un 5-5-0, nella preistoria, oggi e tra centomila anni. Non c'erano spazi, ma serviva avere pazienza ed è andata così".