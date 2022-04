Nel ritorno dei quarti di Champions League al Bernabeu, il Chelsea è in vantaggio per 3-0 al 79’, momento in cui Modric riapre la partita con un assist meraviglioso. Il croato serve con l’esterno un passaggio con il contagiri per Rodrygo, che deve solo spingere il pallone in porta dall’interno dell’area. Grazie all’assist fantastico del numero 10, il Real Madrid porta il match ai supplementari e riesce infine a qualificarsi per la semifinale con il gol di Benzema

REAL-CHELSEA 2-3: GLI HIGHLIGHTS