Real Madrid-Chelsea, dove vedere la partita in tv

I Blancos, forti del vantaggio ottenuto all'andata, voglio la qualificazione davanti al proprio pubblico, mentre il Chelsea tenta l'impresa. Real Madrid-Chelsea, ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in streaming su NOW

Dopo la vittoria dei Blancos a Stamford Bridge, questa sera si giocherà la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea. La squadra di Ancelotti, forte dell'1-3 dell'andata, vuole raggiungere le semifinali per il secondo anno consecutivo e arriva dalla vittoria per 2-0 in campionato contro il Getafe. Il Chelsea, dopo un periodo di appannamento, ha vinto nettamente in campionato contro il Southampton (0-6) e cercherà l'impresa al Santiago Bernabeu.