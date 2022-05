La scena non è passata inosservata e ha rapidamente fatto il giro dei social: sul pullman scoperto che stava portando il Real Madrid appena laureatosi campione di Spagna per la 35esima volta nella sua storia a Plaza de Cibeles per festeggiare coi propri tifosi, l'allenatore italiano si lascia andare in un balletto tutto brasiliano con Vinicius junior. Pochi secondi, ma tutti da gustare