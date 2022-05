Quinta finale di Champions League per Carlo Ancelotti, una in più di Ferguson, Lippi e Klopp. Con il suo Real Madrid ha battuto 3-1 in rimonta il City (dopo la sconfitta dell'andata) e il 28 maggio a Parigi affronterà il Liverpool. A fine partita il bellissimo e commosso abbraccio tra l'allenatore italiano e il figlio Davide

