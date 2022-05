La semifinale di ritorno di Champions League è vissuta su umori diversi e opposti. Dalla concentrazione dell'immediata vigilia, alla gioia di Mahrez per quello che sembrava dovesse essere il gol qualificazione per il City. Poi la rimonta di Rodrygo e il rigore decisivo di Benzema che ha mandato in pezzi il sogno degli inglesi di conquistare la seconda semifinale di Champions consecutiva