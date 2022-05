Sul Real in finale di Champions il commento di Fabio Capello: "Ho visto un Real Madrid convinto della propria forza: ha creato delle occasioni, Vinicius ne ha sbagliate due clamorose. Ha avuto il colpo di fortuna al momento giusto, la fortuna di Carletto è famosa, però a me è piaciuto questo Real, ha giocato con determinazione, ha cercato di non farsi sorprendere. Aveva detto che voleva una difesa attenta, lo è stata, credo che la vittoria sia meritata".

REAL MADRID-MAN CITY 3-1: GLI HIGHLIGHTS