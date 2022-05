L'allenatore dei Reds al sito Uefa: "Se pensiamo a una vendetta o a una rivincita non va bene, non può essere il nostro pensiero fisso. Loro sono un grande squadra con un allenatore pazzesco, ma noi siamo più esperti rispetto al passato". Liverpool-Real, sabato ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Condividi

Vincere e alzare al cielo la Champions League senza pensare troppo al passato e alla sconfitta di Kiev di quattro anni. L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp presenta così al sito della Uefa la finale di sabato 28 maggio contro il Real Madrid a Parigi: "Il Real è una squadra di livello mondiale che sa come vincere. Nel 2018 a Kiev abbiamo giocato contro di loro in finale e abbiamo perso. Ovviamente vogliamo mettere le cose a posto, ma non può essere il nostro pensiero principale. Se andiamo lì e pensiamo a cose come "Rivincita! Vendetta!", non va bene, non funziona così. Non siamo così, siamo arrivati in finale in un modo diverso. Dobbiamo giocare come sappiamo ed è quello che proveremo a fare".

"Dobbiamo imparare a vincere le finali, ma ora siamo più esperti" leggi anche Salah: "Resto al Liverpool anche il prossimo anno" Klopp torna sulla finale persa dal suo Liverpool contro il Real Madrid quattro anni fa, una gara decisa da alcuni errori clamorosi di Karius: "Il centrocampo delle squadre che si sono affrontate nel 2018 è rimasto pressoché invariato. La loro difesa è cambiata molto. In attacco non c'è Cristiano Ronaldo, è vero, ma Benzema è ancora lì, con giovani brasiliani molto forti e tutto il resto, quindi rimane una grande squadra". L’allenatore dei Reds aggiunge: "Sicuramente è un bene aver già giocato qualche finale. L'ho detto dopo aver vinto contro il Tottenham: in tutte le finali precedenti, avevamo giocato meglio ma abbiamo perso. Dobbiamo imparare a vincere le finali a volte ci siamo riusciti, magari non in Champions, ma altre volte. Siamo più esperti e direi che va bene così".