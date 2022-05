Mohamed Salah indosserà la maglia del Liverpool anche il prossimo anno. A svelarlo in conferenza stampa a pochi giorni dalla finale di Champions contro il Real Madrid, in programma il 28 maggio, è lo stesso attaccante egiziano: "Non voglio parlare del contratto adesso. Rimarrò di sicuro la prossima stagione, questo è chiaro. Nella mia mente in questo momento sono concentrato su altro, non penso al contratto. Non voglio essere egoista, questa per noi è una settimana importante. Sono solo concentrato sulla squadra e sulla possibilità di vincere ancora la Champions League. Voglio vedere Henderson con il trofeo in mano". Salah, ricordiamo, ha il contratto in scadenza con il Liverpool il 30 giugno 2023.