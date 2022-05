Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il portiere del Liverpool: "Sarà una grandissima partita ma vinceremo. Io e la mia famiglia amiamo Roma". Poi sull'esperienza in giallorosso: "Mi dispiace non aver vinto. I tifosi giallorossi sono meravigliosi"

Due stagioni alla Roma ma legame profondo: Alisson Becker è rimasto legato ai colori giallorossi. "Sono sicuro che sarà una grandissima gara e vinceremo. Sono un tifoso in più per la Roma: forza ragazzi e in bocca al lupo". Ha esordito il portiere brasiliano in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Il portiere del Liverpool questa sera guarderà i suoi ex compagni in Conference League, sabato 28 maggio contenderà la Champions League al Real Madrid di Carlo Ancelotti.