1/5 @ChampionsLeague

Svelato il pallone ufficiale della finale di Champions League 2022. Adidas, sponsor della manifestazione, ha mostrato la sferà che verrà utilizzata nella sfida tra Real Madrid e Liverpool, in programma allo Stade de France di Parigi sabato 28 maggio. Con un chiaro riferimento al conflitto in corso in Ucraina, sul pallone è inciso un messaggio di pace. Una scelta che si propone di portare speranza in un momento tanto delicato come quello attuale.