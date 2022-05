Europa, è tempo di finali: gli speciali su Sky

E’ tempo di finali. Dopo quella di Europa League tocca ora a quella di Conference, mercoledì 25 maggio, e quella di Parigi, dove sabato 28 maggio si disputerà l’atto finale della Champions League.

Su Sky Sport tanti speciali per arrivare preparati agli ultimi appuntamenti della stagione. Oggi su Sky Sport Football e disponbili on demand spazio ai giallorossi di José Mourinho che alla National Arena di Tirana affronteranno il Feyenoord nella finalissima. Appuntamento con “Mourinho Re d’Europa”: le quattro finali europee vinte dall’allenatore portoghese. Dalla Coppa Uefa con il Porto nel 2003 all’Europa League con il Manchester United nel 2017, passando per i trionfi in Champions League nel 2004 e 2010 con Porto e Inter. In onda alle ore 18.45 su Sky Sport Football e alle 22.45 su Sky Sport Uno. E ancora: da non perdere “Il cammino della Roma” in questa stagione di Conference League in onda alle ore 23 su Sky Sport Uno.