Caos prima della finale, la Uefa apre un'indagine

La Uefa ha commissionato un rapporto indipendente sugli eventi accaduti all'esterno dello Stade de France di Parigi prima di Liverpool-Real Madrid, iniziata con 36 minuti di ritardo. Inoltre verranno risarciti i 2.700 tifosi con biglietto regolare che non hanno potuto assistere al match

La Uefa passa all'azione in merito agli incidenti avvenuti all'esterno dello Stade de France di Parigi prima della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il massimo organo europeo ha annunciato di aver commissionato un rapporto indipendente sugli eventi che hanno portato a uno slittamento del calcio d'inizio di 36 minuti. "La revisione completa esaminerà il processo decisionale, la responsabilità e i comportamenti di tutte le entità coinvolte nella finale" scrive la Uefa che ha commissionato il rapporto al dottor Tiago Brandao Rodrigues , ,membro del parlamento portoghese e presidente della commissione parlamentare per l'ambiente e l'energia. I risultati verranno poi resi pubblici.

I fatti

leggi anche

Caos fuori stadio, effettuati 68 arresti

La Uefa vuole accertare le responsabilità per quanto accaduto nel pre gara. Ci sono stati diversi minuti di caos al momento dell'ingresso allo stadio di alcuni tifosi del Liverpool che hanno provato a entrare senza biglietto, prima forzando un prefiltraggio e poi scavalcando le recinzioni. La polizia, che in alcuni casi è intervenuta anche con l'uso di lacrimogeni pur in presenza di bambini, ha poi bloccato alcuni gate dello Stade de France. Il primo bilancio della Prefettura di Parigi parlava di 68 arresti e 238 feriti lievi.