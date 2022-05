La Prefettura di Parigi ha comunicato che la polizia ha effettuato 68 arresti nei pressi dello Stade de France e della fan zone in merito al caos creatosi prima della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, iniziata con 36 minuti di ritardo. Nel bilancio, ancora provvisorio, 238 persone sono state ferite in modo lieve

La polizia di Parigi ha eseguito 68 arresti nei pressi dello Stade de France e delle fan zone, in merito gli incidenti che hanno segnato lo svolgimento della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool (1-0 il risultato). Lo rende noto la Prefettura della capitale francese, aggiungendo che 238 persone sono state soccorse per ferite lievi. La partita, iniziata con oltre 30 minuti di ritardo, ha avuto un prologo di caos e tensione all'esterno dell'impianto. I problemi hanno riguardato l'afflusso dei tifosi e la lentezza delle operazioni di prefiltraggio. La lentezza dei controlli agli ingressi unita al fatto che molti tifosi erano sprovvisti di biglietto (o con biglietti falsi) ha portato a diversi tentativi di forzare il cordine di sicurezza. Un tentativo di sfondamento è avvenuto nel sottopassaggio di Avenue du Stade de France. La polizia è intervenuta anche con i lacrimogeni per disperdere decine di tifosi del Liverpool (compresi quelli muniti di biglietto, alcuni entrati solo alla fine del primo tempo) che hanno sfondato il cordone del prefiltraggio per cercare di entrare senza biglietto.