La finale di Champions League contro il Real Madrid, per il Liverpool, era partita male già prima di cominciare. Molti tifosi sono rimasti a lungo bloccati fuori dallo stadio, a causa di disordini e caos al momento dell'ingresso all'interno dello Stade de France (clicca qui per la ricostruzione di quanto successo), e sono riusciti ad entrare solo a fine primo tempo. E mentre la partita stava volgendo verso la sua fine, il Liverpool ha pubblicato un comunicato ufficiale per mostrare il dispiacere per quanto successo e per far sapere di aver richiesto ufficialmente l'apertura di indagini per individuare i colpevoli e le cause dei forti disagi: "Siamo estremamente delusi dai problemi di accesso allo stadio che i tifosi del Liverpool hanno dovuto affrontare questa sera allo Stade de France. Questa è la più grande partita del calcio europeo e i tifosi non dovrebbero vivere le scene a cui abbiamo assistito stasera. Abbiamo ufficialmente richiesto un'indagine formale sulle cause di questi problemi inaccettabili".