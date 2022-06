Secondo quanto riportato da "L'Equipe" la Uefa starebbe pensando ad alcune novità dal 2024. Secondo le indiscrezioni del quotidiano francese, cambierà la formula della Supercoppa europea e ci sarà un "torneo d'apertura" in estate negli Stati Uniti

La Uefa sta pensando a ulteriori novità a partire dal 2024. Oltre alla nuovo formato della Champions League, sarebbero in arrivo altri cambiamenti. Secondo le indiscrezioni raccolte da "L'Equipe" cambierà la formula della Supercoppa europea e sarà introdotto un mini "torneo di apertura". Questa nuova competizione prevederebbe la partecipazione della vincitrice della Champions e altre tre grandi squadre. Un torneo a 4 squadre, con due semifinali, finale per il terzo posto e finale per il primo posto