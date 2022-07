La Champions ritorna con gol, emozioni, ma anche episodi fuori luogo. Come quello accaduto ieri a Istanbul, in occasione della sfida tra Fenerbahce e Dinamo Kiev, valida per il ritorno del secondo turno preliminare. Gli ucraini hanno vinto 2-1 ai tempi supplementari, ma dopo aver sbloccato il punteggio la situazione si è fatta tesa e sono partiti dagli spalti dei cori dei tifosi di casa che inneggiavano a Vladimir Putin. I video sono diventati virali in poche ore e il comportamento del pubblico è stato condannato dai media e altri fan.

Ambasciatore ucraino: "Triste sentire sostegno per un assassino"

"Il calcio è un gioco leale, la Dinamo Kiev è stata più forte - ha scritto su Twitter l'ambasciatore ucraino in Turchia, Vasyl Bodnar -. È molto triste sentire dai tifosi del Fenerbahçe parole che sostengono l'assassino e l'aggressore che sta bombardando il nostro Paese. Sono grato all'amichevole popolo turco per il loro sostegno all'Ucraina e per i loro commenti sulle azioni inappropriate dei tifosi". Secondo i media turchi per questo motivo l'allenatore della Dinamo, Mircea Lucescu, ha rifiutato di partecipare alla conferenza stampa post partita. "Tutto ha funzionato secondo i nostri piani e abbiamo vinto. Ma non abbiamo tenuto conto dei tifosi: non mi aspettavo slogan del genere. Che peccato", ha affermato Lucescu durante un'intervista televisiva.