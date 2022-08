Champions League, i risultati dell'andata del terzo turno preliminare

Si è conclusa la seconda tranche dell'andata del terzo turno preliminare di Champions League. Il Bodo Glimt ipoteca il passaggio ai playoff dopo il 5-0 rifilato al malcapitato Zalgiris Vilnius. Qualificazione in ghiaccio anche per il Maccabi haifa (4-0 all'Apollon). Anche la Stella Rossa conquista una importante vittoria con il Pyunik. In bilico ancora il passaggio tra Qarabag e Ferencvaros (1-1) e tra Dinamo Kiev e Sturm Graz (1-0)

CHAMPIONS, IL SORTEGGIO DEGLI SPAREGGI