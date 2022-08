Champions, oggi e domani il ritorno dei playoff

Tempo di verdetti in Champions League. Stasera e domani, alle 21, il ritorno dei playoff di Champions League. Si parte oggi con tre sfide: Viktoria Plzen-Qarabag, Stella Rossa-Maccabi Haifa e Benfica-Dinamo Kiev. Diretta sui canali Sky e in streaming su NOW, con l'opzione Diretta Gol per non perdere nulla

Scatta la due giorni del ritorno dei playoff di Champions League. Tre partite nella giornata di oggi, martedì 23 agosto, e tre sfide in programma domani, 24 agosto. Le sei qualificate andranno ad aggiungersi alle 26 squadre già ammesse alla fase a gironi (il sorteggio è in programma giovedì 25 agosto alle ore 18.00). Stasera alle 21.00 in campo Viktoria Plzen- Qarabag (andata 0-0), Stella Rossa - Maccabi Haifa (2-3 l'andata) e Benfica-Dinamo Kiev (2-0 per i portoghesi all'andata). Il programma sarà completato mercoledì, sempre alle 21, con Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt (and. 0-1), Trabzonspor-Copenhagen (and. 1-2) e PSV-Rangers (and. 2-2).