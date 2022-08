La fase preliminare di Champions giunge al suo ultimo atto. Le gare di questa sera stabiliranno le ultime tre qualificate alla fase a gironi: il Psv ospita i Rangers (2-2 all'andata), la Dinamo Zagabria affronta il Bodo/Glimt (si riparte dall'1-0 dei norvegesi) e il Trabzonspor cerca la rimonta sul Copenaghen (2-1 per i danesi nel primo round). Il sorteggio dei gironi di Champions è live su Sky Sport 24 e in streaming su NOW giovedì 25 agosto dalle 17.45