Champions, calendario e orari dei match di martedì

Nella prima giornata di Champions League due italiane subito protagoniste: la Juve impegnata in trasferta contro il Psg e il Milan in Austria contro il Salisburgo. Calendario, orari e programmazione tv delle gare di martedì

Lo spettacolo della Champions League torna protagonista con la prima giornata della fase a gironi della nuova edizione della competizione. Gol, emozioni e spettacolo visibili sui canali Sky Sport e in streaming su NOW: in campo martedì anche Juventus e Milan, due delle quattro italiane impegnate in Champions (Napoli e Inter le altre due, entrambe in campo mercoledì). I bianconeri di Max Allegri saranno impegnati al Parco dei Principi contro il Psg, mentre i rossoneri giocheranno in trasferta contro il Salisburgo. Il programma completo con orari e programmazione tv.