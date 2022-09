Ci sono le condizioni non perfette di Victor Osimhen a turbare la settimana che porterà il Napoli all'esordio stagionale in Champions League contro il Liverpool. L'attaccante nigeriano ha accusato un risentimento muscolare ed è a forte rischio per la sfida di mercoledì del Maradona. Oggi per lui allenamento personalizzato

Dopo l'infortunio rimediato da Lozano contro la Lazio il Napoli deve fare i conti con un altro problema, sempre in attacco, in vista del match con il Liverpool, esordio stagionale in Champions League di mercoledì prossimo al Diego Armando Maradona. Per un risentimento muscolare accusato nel finale della partita contro la Lazio, si è infatti fermato Victor Osimhen che ha svolto, come si legge da un comunicato del club, solo un lavoro differenziato nell'allenamento odierno. Nulla di serio sul lungo perioso, ma è chiaro che la sua assenza nel gruppo squadra a due giorni dalla sfida del Maradona ne mette in serio dubbio la presenza. La verità si saprà solo nella giornata di domani, nell'ultimo test prima dei Reds di Kloop e anche in caso di assenza certamente tornerà a disposizione per la partita di sabato contro lo Spezia.