Allegri: "Psg favorita n°1. Pogba a gennaio"

Vigilia di Psg-Juve, martedì in campo alle 21 (diretta Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in 4K). Allegri in conferenza: "Serviranno 10 punti per passare il turno. Affrontiamo una avversaria che è la mia favorita alla vittoria finale. E su Pogba aggiunge: "Stamattina è uscito in campo per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro, ma devo essere realista, lo riavremo a gennaio". Di Maria? Non aveva senso portarlo e rischiarlo". IL VIDEO