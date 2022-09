Lucida analisi dell'allenatore del Milan che giudica sufficiente la prestazione dei suoi dopo il pari per 1-1 a Salisburgo: "Buon risultato ma la prestazione è da migliorare. Ci abbiamo provato ma non era la serata più lucida in fase offensiva". Sul risultato della Dinamo che ha battuto il Chelsea: "Per noi la gara contro i croati diventa molto importante". Sui cambi: "Soddisfatto di Dest, Pobega e Origi"

Stefano Pioli soddisfatto a metà per l'1-1 di Salisburgo. Buon risultato ma prestazione discreta e comunque da migliorare nelle prossime gara: "E' stato un buon risulltato con una prestazione sufficiente ma non di alto livello, se non si alza il livello di qualità si corrono dei pericoli - dice Pioli - Potevamo fare meglio, ma loro sono forti, portiamo a casa un risultato positivo. I ragazzi sanno riconoscere quando stanno bene in campo, oggi abbiamo fatto fatica sulle seconde palle e loro potevano ripartire con i loro attaccanti pericolosi. Ci abbiamo provato fino alla fine ma non era la serata più lucida per quanto riguarda le giocate da un punto di vista tecnico". Cosa è mancato al Milan? "E' mancata un po' di velocità nella costruzione, potevamo trovare soluzioni migliori e quando ci siamo riusciti siamo stati pericolosi - prosegue l'allenatore rossonero - Potevamo occupare meglio lo spazio per fare una partita un po' più nella loro metà campo. Non abbiamo subito, abbiamo subito le loro ripartenze ma non la loro pressione, siamo stati noi a sbagliare qualche passaggio di troppo". Sulla posizione di Tonali: "Tonali più a sinistra? Per trovare una superiorità numerica da quel lato".