Notte memorabile per il Napoli, che domina 4-1 il Liverpool e impressiona all'esordio nella nuova Champions. Prosegue il tabù al 'Maradona' per i Reds, travolti in Europa per una goleada dai pochissimi precedenti. Da sogno invece i numeri del Napoli: Zielinski si conferma uno specialista in avvio, il Cholito segue le orme di Simeone senior. Ecco tutte le statistiche più curiose (dati Opta)

