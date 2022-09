Dopo il pareggio in rimonta contro la Salernitana, i bianconeri si avvicinano alla sfida di mercoledì contro il Benfica in Champions. Alla Continassa allenamento di scarico, esercitazioni e partitella per la squadra con il ritrovato Di Maria che ha lavorato parzialmente in gruppo. Differenziato invece per Szczesny

Resettare dopo il pareggio contro la Salernitana e la tensione nei minuti finali di partita. L'imperativo in casa Juventus è d'obbligo, lo impone la sfida fondamentale contro il Benfica in Champions League. Mercoledì sera sempre a Torino, dopo lo stop all’esordio contro il Psg, la squadra di Allegri dovrà fare punti contro i portoghesi che viceversa hanno battuto 2-0 il Maccabi Haifa al debutto. Ma cosa resta dell'ultima partita allo Stadium? Miretti ancora protagonista, carisma e personalità andando pure a sfiorare il gol. Non è mancato nemmeno l’orgoglio attraverso un leader come Bonucci né un nuovo fattore offensivo, quello legato alla coppia Vlahovic-Milik. Indicazioni positive per i bianconeri, ma anche ombre dopo il 2-2 in rimonta contro i granata: errori e disattenzioni legati a big come Cuadrado e McKennie, loro come il rimandato Kean schierato in fascia. "Da due anni viviamo sulle montagne russe - ha detto proprio Bonucci -, la Juve non se lo può permettere e non può giocare così". Ecco perché il Benfica deve essere una svolta.

Rientro in gruppo per Di Maria

I bianconeri si sono ritrovati in mattinata alla Continassa per preparare il match contro il Benfica. Il lavoro è stato così suddiviso: scarico per chi è sceso in campo domenica sera, esercitazioni tecniche sul possesso palla per la finalizzazione su cross e partitella finale per la restante parte del gruppo. Allenamento differenziato sul campo per Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per Di Maria. Difficilmente Rabiot sarà a disposizione per il mercoledì di Champions, discorso ancora più complicato per Locatelli oltre ai giocatori fermi da tempo come Chiesa, Pogba e Kaio Jorge.