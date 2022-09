Dopo il successo in casa del Celtic nella prima giornata del gruppo F, il Real Madrid mercoledì sera alle 21 ospiterà il Lipsia per provare a consolidare il primo posto nel girone di Champions League . Ancelotti , dopo il successo nella scorsa edizione, spera di ripetersi anche quest'anno: " È una competizione che sentiamo tanto, è molto importante - ha dichiarato a Sky Sport. Siamo contenti di poter tornare a giocarla al Bernabeu, speriamo di poter ripetere quanto fatto lo scorso anno ". I tedeschi hanno da poco cambiato allenatore, con Rose che ha preso il posto di Tedesco: "Quello visto contro il Dortmund è un Lipsia pericoloso, temibile. Dopo il cambio in panchina hanno cambiato atteggiamento, i giocatori sono più attenti e motivati . La squadra ha molta qualità davanti, da Werner a Forsberg, Nkunku e Szoboszlai. Ne ho parlato con Rudiger, domani l'aspetto difensivo sarà molto importante ".

"Rodrygo dall'inizio, Valverde giocatore completo"

Ancelotti non avrà a disposizione Karim Benzema, fermo per un problema muscolare, ma potrà contare su diversi giovani promettenti a partire da Valverde: "Federico è un giocatore completo, un centrocampista che a volte sfruttiamo come ala perché ha grande dinamismo ed energia. Ci aiuta molto sia in fase offensiva che in quella difensiva. Se i giovani stanno venendo su così bene è perché possono prendere esempio dai più vecchi che sono dei leader eccezionali: Modric, Benzema, Kroos". L'allenatore dei Blancos ha già deciso chi giocherà contro i tedeschi: "Ho le idee ben chiare sulla formazione da schierare. Rodrygo giocherà dall'inizio, ancora non ho deciso in che posizione".