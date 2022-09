Un gol per tempo, vittoria in archivio su un campo non facile e un Simone Inzaghi alla fine soddisfatto dei suoi, alla seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Torino. “Che valore do a questo successo? Importante, sono stati bravi i ragazzi a rendere semplice una partita che non lo era. Qui, su questo campo, non è mai stato facile vincere per nessuno", commenta ai microfoni di Sky. "Bravi noi contro un avversario che veniva da tre preliminari vinti e che si era meritato il girone di Champions”.