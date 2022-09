L'allenatore bianconero alla vigilia della seconda giornata di Champions League a Sky Sport: "Salernitana argomento chiuso, ora ci vuole un ambiente un po' più vicino alla squadra e più positivo. Di Maria recuperato, out Alex Sandro, Rabiot e Locatelli. Formazione? Ho un dubbio a centrocampo". E in conferenza aggiunge: "Forse Szczesny recupera"

"Di Maria è a disposizione, vedremo quanti minuti ha nelle gambe. Alex Sandro, nell'occasione del rigore di domenica sera, ha avuto problemi all'adduttore, vediamo per domenica prossima col Monza. Rabiot e Locatelli sono out".

"La Salernitana è un argomento chiuso. Pensiamo alla Champions, non ha senso parlare di niente. Domani è una partita difficile. Il Benfica è una squadra con tecnica e palleggio. Serve una prestazione di squadra. In campionato abbiamo perso qualche punto di troppo. Ci vuole un ambiente un po' più vicino alla squadra e più positivo, anche nei momenti di difficoltà. Se pensiamo che la squadra scenda in campo e vinca 3-0 tutte le partite facilmente, allora facciamo un errore. Mercoledì sera serve un aiuto da parte di tutti".

La Juve vuole ripartire in Champions, dopo il 2-2 col caos Var con la Salernitana e il ko nella prima giornata europea contro il Psg. Ad attendere in bianconeri allo Stadium c'è il Benfica. Ecco le parole di Allegri a Sky Sport della vigilia

Le parole di Allegri in conferenza stampa

L'allenatore bianconero ha ribadito il recupero di Di Maria e le varie assenze, aggiungendo su Szczesny: "Sta finendo l'allenamento, potrà esserci ma lo saprò solo finita la conferenza".

Che opinione ha del Benfica?

"Come società ha una storia europea importante, è abituata ha queste partite, ha buoni giocatori, l'allenatore tedesco (Schmidt, ndr) le ha dato aggressività. Per la vittoria serve una prestazione da squadra come compattezza, e avere poche amnesie".

Difesa a tre o a quattro?

"In questo momento possiamo difendere e costruire a tre, o a quattro. Non è questione di numeri ma di gestione degli spazi".

La Juve ha sempre iniziato bene, poi si è un po' spenta. Come mai?

"Ne abbiamo parlato e serve lavorarci. Serve equilibrio. Se non riesci a segnare, non devi subire, non è una vergogna se un primo tempo finisce 0-0. Invece con la Salernitana abbiamo subito. Lì la squadra non deve andare nell'ansia. Le partite sono lunghe. Stessa cosa quando andiamo in vantaggio: serve continuare a giocare, e a volte noi ci siamo un po' fermati".

Gioca Cuadrado?

"Con Alex Sandro out, di esterni ho lui e De Sciglio, e poi c'è Danilo che può fare anche il centrale o il centrocampista".

Perché nei momenti di difficoltà la squadra non reagisce?

"Ogni tanto c'è la voglia di strafare, di vincere in dieci minuti, e questo non va bene. Non bisogna strafare, bisogna fare. Il calcio è così. Serve equilibrio, abbiamo 95 minuti per vincerla, e questo ci deve rasserenare. Ecco dov'è la forza di una squadra. Credo sia anche un aspetto ambientale, ci spazientiamo troppo presto. A volte si vince anche alla fine, e ci sono pur sempre anche gli avversari. È in questi momenti che si deve giocare da squadra".

Dove deve migliorare Vlahovic?

Vlahovic l'ho visto bene, sta migliorando proprio dove deve farlo. Sono contento di lui. Dei giovani con minor esperienza internazionale è uno dei tre migliori con Haaland e Mbappé".

La squadra ha sufficiente o non sufficiente esperienza?

"Abbiamo sia l'esperienza di alcuni, ma altri giovani che ne hanno meno. Giocare alla Juve non è semplice, siamo sempre sotto pressione. Bremer è un acquisto straordinario, ma ne ha giocate poche di partite in Champions".

Cosa serve per fare e non strafare?

"Che ognuno faccia il suo, mettendosi a disposizione della squadra con cose molto semplici. I momenti di difficoltà ci saranno sempre. Ci sono partite che vinci 4-0 e altre che vinci al novantesimo".

Cosa pensa della risposta dell'Aia dopo la partita con la Salernitana?

"Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, non sta a me farlo. Per me l'argomento è chiuso. Non so se sarò squalificato, credo che per l'allenatore sarebbe meglio una multa - anche salata e poi devoluta in beneficenza - ma poi essere in campo la domenica dopo".

Perché così tante espulsioni degli allenatori?

"Forse fa ancora un po' caldo, un bagnetto al mare ogni tanto ci vorrebbe (ride, ndr). Domenica ho avuto reazione sbagliata, e mi dispiace. Più che la squalifica sarei contento di pagare una multa".