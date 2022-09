Il centrocampista bosniaco si è allenato in gruppo ed è recuperato, oltre a Rebic e Origi (in Belgio per curare il fastidio al tendine) assente nella rifinitura anche il giovane attaccante Marko Lazetic. Milan-Dinamo Zagabria, mercoledì ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Due assenze annunciate e un recupero comunque importante per le rotazioni di Stefano Pioli. Dall’ultima rifinitura in vista della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi (mercoledì ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), in casa Milan è arrivata la conferma del recupero di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, da sempre molto apprezzato e stimato da Stefano Pioli, ha definitivamente superato il problema musolare che lo ha costretto ai box in questo inizio di stagione (contro l’Udinese all’esordio in campionato ha giocato titolare) e si è allenato regolarmente in gruppo con i compagni.