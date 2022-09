Origi vola in Belgio: salta Dinamo e Napoli

Calciomercato

Il mondo di Origi, 14 curiosità che forse non sai

È la giornata di visite e firma col Milan, mentre ad Anfield lo avevano già salutato chiamandolo 'Liverpool legend'. Ma come può una riserva aver ricevuto così tanto amore? Gol pesantissimi in Champions e assoluto uomo derby. Carragher e Klopp hanno speso parole dolcissime per lui. E poi: il guard of honour per l'ultima ad Anfield, un bacio da un tifoso a San Valentino, un delfino col suo nome e quel graffito che dice 'il calcio è niente senza Origi' CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

L'ADDIO AI REDS - Otto anni al Liverpool, ora il Milan. Origi arriva dopo essere stato salutato dal vecchio club col nome di "Liverpool legend". Sì, leggenda. Pur non avendo segnato i gol di Salah e Mané, e senza essere divenato un'eterna bandiera come Gerrard o Carragher (che per lui ha speso parole importanti). Come è possibile?

RISERVA? - Sì, questo lo dicono i numeri. Origi, amato e fondamentale. Uomo dai gol pesanti, ma comunque una seconda linea. Delle sue 107 presenze in Premier col Liverpool, 34 sono state da titolare, 73 da subentrato. Delle 25 in Champions, 8 da titolare e 17 da subentrato. Ma…