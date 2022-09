Champions, calendario e orari delle gare di oggi

Tre italiane in campo in questo mercoledì di Champions: il Milan sfida a San Siro la Dinamo Zagabria, la Juventus affronta a Torino il Benfica, mentre il Napoli è impegnato in trasferta contro i Rangers. Il programma completo delle gare di oggi con orari e programmazione tv

Champions League protagonista anche oggi, con nove gare valide per la seconda giornata della fase a gironi che saranno trasmesse sui canali Sky e in streaming su NOW. Ben tre le formazioni italiane protagoniste: il Milan di Stefano Pioli – 1-1 nel match in trasferta contro il Salisburgo – cerca il primo successo in questa edizione della competizione contro la Dinamo Zagabria che all’esordio ha sconfitto il Chelsea. Il Napoli di Spalletti, dopo il bellissimo successo contro il Liverpool, cerca conferme contro i Glasgow Rangers in trasferta, impegno casalingo invece per la Juventus che contro il Benfica è chiamata a riscattare il ko con il Psg.