Dove vedere Juventus-Benfica

Juventus in cerca di riscatto dopo la sconfitta all'esordio a Parigi contro il PSG. Sfida già fondamentale contro il Benfica in Champions League. Appuntamento questa sera, a Torino, alle ore 21. La partita in diretta esclusiva su Prime Video, disponibile nella sezione App per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime

La Juventus aspetta in casa il Benfica nella seconda e importantissima gara della fase a gironi di Champions. I bianconeri hanno perso la prima partita della fase a gironi contro il Paris Saint-Germain; è solo la seconda volta che la squadra bianconera ha iniziato una stagione di Champions League con una sconfitta (l’altra nel 2017-18). L'ultimo incontro tra Juve e Benfica in una competizione europea risale alla semifinale di Europa League del 2013-14, dove i portoghesi hanno avuto la meglio 2-1 on aggregate (2-1 in casa e 0-0 in trasferta a Torino). Il Benfica arriva alla sfida di Torino dalla bella vittoria (2-0) nel match inaugurale contro il Maccabi Haifa (gol di Rafa Silva e Grimaldo). I precedenti tra le due squadre: i bianconeri hanno vinto solo uno dei sei incontri con il Benfica in competizioni europee (1 pareggio, 4 sonfitte) e il successo 3-0 nei quarti di finale di Coppa UEFA nel 1992-93. La Juve ha perso entrambi i precedenti incontri con il Benfica in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, due ko nelle semifinali del 1967-68.