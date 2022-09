Spalletti: "Vittoria importante, passo in avanti"

L'allenatore del Napoli commenta il bell'inizio di Champions del Napoli dopo le vittorie con il Liverpool e con i Rangers: "Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto al cospetto del pubblico spettacolare di Ibrox". Passo in avanti verso la qualificazione: "Sì lo è, abbiamo intrapreso un cammino in maniera netta e convinta" PAGELLE Condividi

C'è grandissima soddisfazione nelle parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria di Ibrox contro i Rangers che fa seguito al successo casalingo contro il Liverpool: "La sostanza che la squadra ha avuto stasera è evidente - dice - Siamo entrati e abbiamo retto botta con il loro pubblico spettacolare, potevamo tentennare se non fossimo stati coraggiosi e lucidi. Politano ha fatto due o tre corse per aiutare Di Lorenzo, abbiamo vinto dei duelli a centrocampo, ho visto molti segnali positivi".

"Passo in avanti verso la qualificazione" vedi anche Rangers-Napoli 0-3, gol e highlights Due vittorie, sei punti, primo posto nel girone e un passo deciso in avanti verso la qualificazione agli ottavi di Champions: "E’ un passo in avanti perché siamo riusciti a vincere con il Liverpool e non fare tre punti stasera sarebbe stato riconcedere a loro un vantaggio che ci eravamo meritati - prosegue - Non abbiamo mai avuto dubbi sull’atteggiamento da tenere, anche quando abbiamo dovuto difendere al limite dell’area e sventare un paio di pericoli. Poi l’abbiamo portata sulla qualità del possesso palla e abbiamo fatto benissimo e sono felice per questo".

"Avanti per la nostra strada in maniera convinta" Un segnale che il Napoli dà all'Europa ma anche al prossimo avversario in campionato, ovvero il Milan: "E’ un segnale che diamo a noi stessi perché abbiamo bisogno di alcune conferme, Zielinski si è preso la responsabilità di calciare due volte il rigore, Oliveira è entrato benissimo, Ndombele ha fatto vedere tutta la sua forza fisica. Zerbin è entrato bene perché venire dalla serie B e poi giocare in questi stadi non è facile - conclude - C’è il Milan, loro sono una grande squadra, ora dobbiamo recuperare e andremo a giocarci la partita perché abbiamo intrapreso il nostro cammino in maniera netta e convinta".

Raspadori: "Grande vittoria, siamo gruppo genuino" Primo gol in Champions per Giacomo Raspadori: "È stata una bella serata e una grande vittoria per noi in un'atmosfera bellissima. Ti può intimorire ma siamo rimasti in partita fino alla fine nonostante qualche episodio negativo e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Abbiamo cominciato bene la stagione. Col lavoro si arriva ai risultati. E' un gruppo genuino, fatto da grandi persone prima che da grandi calciatori".