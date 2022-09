Tutto in salita il cammino in Champions dei bianconeri dopo aver perso le prime due partite del girone. Riusciranno a qualificarsi? Solo in 12 ce l'hanno fatta dopo un inizio con 0 punti dopo 180 minuti

LA CLASSIFICA DI TUTTI I GIRONI - DI MARIA E IL LABIALE CON MILIK. CE L'HA CON ALLEGRI?