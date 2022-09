Nel video Fabio Capello analizza il secondo ko dei bianconeri in Champions: "Per 20' ha giocato il miglior calcio di questa stagione, poi si è spenta alle prime difficoltà. Il Benfica aveva voglia, forza e velocità, alla Juve questo è mancato. Allegri? Prima aveva un'altra squadra, quella attuale è diversa da quella pianificata sul mercato e lui non riesce a trovare il bandolo della matassa e a darle una direzione"

