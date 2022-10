Alla vigilia della sfida contro il Barcellona, l'allenatore ha parlato della Champions come grande opportunità per uscire dal momento difficile. Nessuna lesione per Lautaro: "Farà un allenamento parziale e lo valuteremo". Out invece Lukaku e Brozovic. In porta giocherà Onana. "Siamo tutti in discussione quando non arrivano i risultati" ha detto Inzaghi. Poi sul suo presunto "no" all'arrivo all'Inter di Dybala ha spiegato: "Su di lui e su Lukaku scelta condivisa con la società"