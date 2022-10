L'allenatore dei Blues ha presentato il match contro il Milan in conferenza stampa: "Giocheremo contro una squadra fenomenale e dobbiamo provare a conquistare punti. Mendy ha recuperato, sarà tra i convocati. CR7 al Chelsea? Non parlo degli altri giocatori. Sono rimasto impressionato da Kalidou, è un giocatore incredibile". Koulibaly: "Mi manca Napoli, faccio il tifo per loro: stanno facendo sognare, spero possano vincere lo scudetto" Condividi

Solo un punto nelle prime due giornate di Champions League per il Chelsea, che attualmente occupa l'ultimo posto del gruppo E. L'allenatore dei Blues Graham Potter si prepara ad affrontare il Milan a Stamford Bridge: "Giocheremo contro una squadre fenomenale e dobbiamo provare a conquistare punti - ha dichiarato l'allenatore dei Blues in conferenza stampa. L'importante è vincere le partite in casa, ma giocheremo contro una delle migliori squadre in circolazione e dovrà esserci una bella atmosfera anche allo stadio". Potter in seguito parla dei singoli: "Mendy si sta allenando da giorni e ci sarà, rientrerà tra i convocati. Aveva un po' di dolore al fianco, ma si è allenato così come il resto dei compagni: stanno tutti bene anche se alcuni non sono al massimo".

"CR7? Non parlo dei giocatori degli altri. Koulibaly giocatore incredibile" leggi anche Milan, ci sono Dest e Krunic dal 1' con il Chelsea Potter successivamente parla del progetto Chelsea e di Cristiano Ronaldo: "I proprietari sono molto ambiziosi, stanno cercando di portare il club il più in alto possibile. CR7 al Chelsea? Potete chiedere tutto il giorno degli altri giocatori, ma parlo solo dei nostri". Una battuta anche su Koulibaly e su Leao: "Sono rimasto impessionato da Kalidou e dalla sua personalità. Ha capito che ha dovuto aspettare un po' per giocare, si allena bene ed è un giocatore incredibile. Per quanto riguarda Leao sono davvero sorpreso in modo positivo da quello che ha fatto, fa la differenza ed è un top player. Ha le capacità e il talento per poter giocare bene anche in Premier".

Koulibaly: "Mi manca il Napoli, spero possano vincere lo scudetto" Oltre Potter è intervenuto in conferenza stampa anche Kalidou Koulibaly: "Sarà dura per noi difensori ma siamo pronti a vincere questa partita - ha esordito l'ex giocatore del Napoli. Giroud è un grande calciatore, lo ha dimostrato e ha segnato tanti gol lo scorso anno". Koulibaly ancora non è sceso in campo con Graham Potter: "Non ho mai giocato con lui ma arriverà il mio momento, non sono preoccupato. Abbiamo tante partite davanti a noi, lavoro molto per la squadra e per dimostrare all'allenatore che posso giocare di più". Impossibile per il difensore non parlare del Napoli: "Mi manca, ma è stata una mia scelta. Sapevo che sarebbe stato difficile ma non sono pentito, oggi sono felice di essere qua. Gli azzurri stanno facendo sognare, sono molto felice per loro. Spero che possano vincere lo scudetto, resto un tifoso di questa squadra".