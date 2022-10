Pioli: "Leao gioca bene al Milan ed è contento"

Una serata importante, forse fondamentale per il Milan, che vuole proseguire il cammino in Champions League. Sul campo del Chelsea non sarà facile anche per le tante assenze fra i rossoneri ma Stefano Pioli come sempre non si lamenta: "Abbiamo un gruppo ricco, affidabile e generoso, metteremo in campo altre carateristiche. Poi la risposta a Potter su Leao: "Gioca bene al Milan ed è contento"

Una partita che può orientare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il Milan è incerottato ma viaggia sulle ali dell'entusiasmo e spera di superare l'ostacolo Chelsea come ha detto Stefano Pioli : "Ci siamo preparati bene, ci aspetta un grande avversario e una partita difficile, hanno cambiato tanto nelle ultime due partite con il nuovo allenatore ma stiamo bene e vogliamo giocarla con le nostre qualità ". Il problema più evidente sono le assenze in casa Milan ma come sempre l'allenatore rossonero non cerca mai scuse: "La stagione è fitta, la situazione infortuni può capitare , mancheranno caratteristiche particolari di alcuni giocatori ma ne metteremo altre in campo. Ho gruppo ricco e affidabile, volenteroso e generoso, metteremo in campo le nostre qualità cercando di essere pericolosi"

Pioli a Potter: "Leao gioca bene al Milan ed è felice"

Sarà un match fra due squadre che pensano soprattutto ad attaccare. Di questo è convinto Pioli che non si aspetta troppi tatticismi: "Si affrontano due squadre che vogliono fare la partita, cercheremo di dominare la partita ma servirà qualità e talento per fare meglio dei nostri avversari. Per il passaggio del turno sono convinto saranno decisivi gli ultimi due incontri ma fare risultato qui servirà alla testa e ci darebbe molta fiducia e consapevolezza in più". Una parola poi sui due ex del match di sponda rossonera, Giroud e Tomori: "Parliamo di due giocatori top, insieme agli altri formano un gruppo splendido, mi danno sempre il massimo e sono felice di allenarli". La chiusura invece è per Leao che Potter ha incensato in questa vigilia e ipotizzando per lui anche un futuro in Premier League. La risposta di Pioli è netta: "Leao gioca bene nel campionato italiano e lui è contento di questo, mi sembra la cosa più importante"