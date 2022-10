Bakhar: "Alcuni giocatori domani digiuneranno"

L'allenatore degli israeliani, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla sua squadra: "Domani alcuni giocatori digiuneranno per lo Yom Kippur, è una ricorrenza importante per l'ebraismo. La Juventus è forte ed è la favorita, ma noi proveremo a farle una sorpresa. Dovremo essre bravi a cogliere al volo le occasioni che avremo"

Ancora alla ricerca dei primi punti nel gruppo H di Champions League il Maccabi Haifa , che mercoledì sera alle 21 scenderà in campo all'Allianz Stadium contro la Juventus . Alla vigilia del match Barak Bakhar , allenatore degli israeliani, è intervenuto in conferenza stampa: " La Juventus è molto forte ed è la favorita, ma noi proveremo a farle una sorpresa . Loro dovranno fare di tutto per vincere, ma noi crediamo in noi stessi e siamo convinti di poter portare a casa un gran risultato". Bahkar in seguito parla delle prime due gare del girone: "Contro Benfica e Paris Saint Germain non siamo stati lontani. Anche nella gara di domani, e in quella della prossima settimana, se avremo occasioni dovremo essere bravi a coglierle al volo ".

"Io digiunerò per lo Yom Kippur, così come alcuni giocatori"

Tuttavia alcuni giocatori digiuneranno per lo Yom Kippur, giorno ebraico della penitenza, che quest'anno cade proprio dalla sera del 4 ottobre a quella del 5, giorno della partita: "Alcuni giocatori digiuneranno, io ad esempio lo farò. Forse qualcuno digiundando vorrà giocare lo stesso, è una riccorrenza importante per l'ebraismo che finirà un'ora e mezza prima dell'inizio del match e magari qualcuno riuscirà a nutrirsi in modo sufficiente. Chi giocherà domani sarà pronto, in ogni caso abbiamo una rosa ampia con stranieri che potranno giocare perché non ebraici". In chiusura una battuta sul turnover: "Ci saranno cambiamenti, rotazioni, anche sabato in campionato e nella gara di ritorno in Israele. Credo nella rosa, abbiamo un ottimo undici e proveremo a giocarci le nostre carte".