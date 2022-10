Le parole di Nedved nel pre-partita: "Non so spiegarmi le difficoltà degli ultimi anni in Champions, noi stiamo facendo di tutto per sistemarci e fare delle partite da Juve, per passare il turno e vincere anche in campionato. L'allenatore non è stato mai in dubbio, neanche per un minuto. Purtroppo abbiamo fatto pochi allenamenti, io non sono così bravo a capire lo stato della squadra. Sono fiducioso perché ho visto tornare dalle nazionali ragazzi col piglio giusto e si è visto col Bologna, vediamo se basterà"