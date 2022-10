Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Due italiane in campo in questo martedì di Champions: alle 21 l’ Inter ospita a San Siro il Barcellona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre il Napoli fa visita all’ Ajax (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Il programma completo delle gare di oggi con orari e programmazione tv

Riparte la Champions League 2022/2023 con la 3^giornata della fase a gironi. Tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 l’Inter ospita a San Siro il Barcellona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre il Napoli fa visita all’Ajax (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della terza giornata. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban Cambiasso. Spazi news affidati a Mario Giunta.