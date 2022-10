La Juve vince in Champions grazie anche a una super prestazione di Di Maria da tre assist (e da premo MVP Uefa), ma l'argentino non ci sarà in campionato col Milan per la squalifica dopo la reazione di Monza: "Sono pentito, è stata una mancanza di rispetto verso il club, i compagni e verso me stesso". Sulla partita: "Fare assist mi rende felice"

Super Angel Di Maria. Partitona: tre assist, magie e premio di migliore in campo per gli osservatori Uefa. La Juve trova la prima vittoria nel girone di Champions ma l'argentino non ci sarà in campionato nel big match del weekend col Milan: "Dispiace tanto, ma la squalifica me la sono meritata" - dice lui, in riferimento ai due turni di stop (ha già saltato Juve-Bologna) per il rosso diretto a Monza -. Sono molto pentito per quello che è successo - prosegue a Sky -, è stata una mancanza di rispetto verso il club, i compagni e verso me stesso. Ma sono umano, a volte succede, cercherò di non ripeterlo mai più".