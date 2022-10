"Lezioni" e una foto che lo ritrae in ginocchio, con gli occhi chiusi e con il volto rivolto al cielo. Rafael Leao ha pubblicato questa immagine su Instagram, dopo la sconfitta contro il Chelsea, subita per 3-0 allo Stamford Bridge. Un risultato che deve essere una "lezione", come appunto specificato dal portoghese, per lui e per i suoi compagni. Il Milan, infatti, non ha tempo di soffermarsi sul pesante ko: tra due giorni a San Siro arriverà la Juventus (che ieri ha battuto il Maccabi per 3-1), nel big match della nona giornata di campionato. E poi martedì ci sarà ancora il Chelsea, in casa a San Siro.