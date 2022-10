Milan-Chelsea è una partita speciale per Thiago Silva che ha indossato la maglia rossonera dal 2009 al 2012. "Provo un'emozione particolare, sono orgoglioso per tutto quello che ho fatto per il Milan, ma voglio vincere", ha detto a Sky Sport. "Non immaginavo tanti anni del Milan senza Champions. Sono contento che siano tornati a giocarla e che abbiano anche vinto lo scudetto, ho fatto veramente il tifo per loro e spero che possano ripetersi quest'anno". Guarda il video

LA CONFERENZA DI PIOLI PRIMA DEL CHELSEA