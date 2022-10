La Juventus cade anche in Champions con il Maccabi. Non si salva nessuno, nemmeno una sufficienza, a cominciare da Allegri. Di Maria out quasi subito per infortunio: ingiudicabile. I meno peggio Rugani e Soulé. Disastro Szczesny, Paredes e McKennie. Male anche Alex Sandro e Kostic. Ecco tutti i voti di Andrea Marinozzi