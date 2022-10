E' già caldissimo il clima in vista di Barcellona-Inter , gara cruciale per il cammino di entrambi i club in Champions League. A scaldarlo ulteriormente ha contribuito la società blaugrana, con un messaggio rivolto ai tifosi che si recheranno al Camp Nou per la partita, mercoledì alle 21.

Vietato il nerazzurro

Oltre alle classiche informazioni sull'apertura dei cancelli e validità dei biglietti, infatti, il Barça ha aggiunto una "raccomandazione" riguardo all'abbigliamento: divieto di accesso nelle aree locali con indosso i colori nerazzurri, che quindi potranno essere indossati solo nel settore ospiti.

Un modo in più per cercare di avere uno stadio completamente blaugrana (cosa che generalmente già accade) e caricare la squadra che deve assolutamente battere l'Inter, dopo la sconfitta di San Siro che l'ha fatta scivolare al terzo posto nel girone, a -3 dai nerazzurri.



Ma anche un modo per evitare che si ripeta la "beffa" dello scorso aprile, quando i blaugrana (allora in Europa League) vennero eliminati in casa dall'Eintracht Francoforte arrivato al Camp Nou seguito da 30mila tifosi. Proprio per questo sono stati vietati i biglietti digitali agli abbonati, visto che in quella occasione fa molti tifosi del Barça avevano ceduto la loro prelazione ai tifosi tedeschi.