Dove vedere Milan-Chelsea

I rossoneri ospitano i Blues di Potter in una partita di fondamentale importanza, valida per la 4^ giornata del Girone E della Champions League. Si gioca a San Siro alle ore 21, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Rossoneri alla ricerca di punti importantissimi per il passaggio del turno e per riscattare il 3-0 dell’andata allo Stamford Bridge. Il Milan non ha trovato il successo negli ultimi cinque confronti nelle competizioni europee con il Chelsea (3 pari, 2 sconfitte) dopo aver vinto il primo scontro diretto con i londinesi in Coppa delle Fiere nel febbraio del 1966. Considerato il ko della scorsa settimana, i rossoneri non hanno mai perso due match di fila contro i Blues. L’ultimo successo in trasferta del Chelsea contro una squadra italiana in Champions League è un 4-0 inflitto alla Lazio nel novembre 2003. Da allora, i Blues non hanno vinto nessuno dei sette match giocati in Italia nella competizione (6 sconfitte), perdendo gli ultimi cinque tra il 2010 e il 2021.