Stasera, al "Maradona", c'è Napoli e Ajax. Duemila tifosi in città e una vigilia caratterizzata da momenti di tensione e alcuni olandesi feriti. Sulle dinamiche sono al lavoro Digos e Questura LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-AJAX Condividi

Alta tensione tra tifosi a Napoli, dove stasera è in programma la sfida di Champions League contro l'Ajax. Duemila tifosi olandesi sono in città, dove nella notte - come riporta l'agenzia Agi - un tifoso ospite è stato ferito attorno alle 22 a ridosso dell'area universitaria del centro storico (largo Banchi Nuovi), riportando. una ferita lacero contusa al capo poi curata dai medici dell'ospedale Pellegrini.

Il Mattino di Napoli: "Agguato in trattoria" Il quotidiano Il Mattino riporta anche un altro episodio avvenuto ieri notte. E' accaduto "In via Medina - si legge online - nei pressi di una trattoria: anche in questo caso gli aggrediti sono due tifosi olandesi, colpiti con caschi e spranghe e costretti a fare ricorso alle cure all'Ospedale del Mare. Per il più grave la prognosi è di trauma cranico, guaribile in trenta giorni".